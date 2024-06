Cinthya Hoffmann e Georgia Routledge le prime Campionesse del Mondo di Para Standing Tennis

La 1° edizione dei Campionati Mondiali di Para Standing Tennis, in corso di svolgimento presso il Monviso Sporting Club di Corso Allamano 25 a Grugliasco (Torino), ha espresso i suoi primi verdetti: si sono disputate questa mattina, infatti, le ultime partite dei singolari femminili. A salire sul tetto del mondo, dopo aver avuto la meglio sulle rivali affrontate in un girone all'italiana, sono state l'austriaca Cinthya Hoffmann e la britannica Georgia Routledge. La 61enne Hoffmann si è laureata campionessa nella categoria PST2 mettendo in riga la connazionale Gisela Danzl e la kazaka Zhanat Kuralbaevna Umutkulova, mentre Routledge ha superato la cilena Martina Siebert Cepeda, la brasiliana Paola Antonini e la tedesca Jennifer Gotta.