Alex Hunt, Ivan Corretja e Daniel Scrivano Campioni del Mondo di Para Standing Tennis

Si sono conclusi domenica 23 giugno 2024 , al Monviso Sporting Club di Corso Allamano 25 a Grugliasco (Torino), i Campionati Mondiali di Para Standing Tennis . La 1° edizione della rassegna iridata dedicata al tennis paralimpico giocato in piedi, organizzata da Sportdipiù con il patrocinio dell'International Tennis Federation, ha rappresentato non solo la dimostrazione dell'altissimo livello degli atleti con disabilità partecipanti, ma anche una celebrazione dell'incontro tra diversità.

Dopo le finali singolari femminili di ieri, che hanno visto prevalere l'austriaca Cynthia Hoffmann (PST 2) e la britannica Georgia Routledge (PST 3), oggi si sono disputate tutte le altre finali in singolare e in doppio. Nel singolo PST 1 (disabilità agli arti superiori), a salire sul tetto del mondo è stato Alex Hunt (Nuova Zelanda), che ha superato Thalita Rodrigues (Brasile) 6-0 6-2. Nel PST 2 (disabilità agli arti inferiori con buona mobilità residua), a trionfare è stato il Presidente dell'International Para Standing Tennis Association Ivan Corretja (Spagna), bravo a superare il britannico Matthew Grover in un combattutissimo match terminato solo al “super tie break” (7-6 4-6 10-5 il punteggio finale). Nel PST 3-4 (accorpata, disabilità agli arti inferiori con ridotta mobilità residua e atleti con acondroplasia) si è invece imposto Daniel Scrivano (Stati Uniti) su Cedric Delmas (Francia) per 6-2 7-5.

Nel doppio categoria PST 1-2, i grandi protagonisti sono stati ancora Matthew Grover e Ivan Corretja: a trionfare, stavolta, è stato però il primo in coppia con il connazionale Ross Cudmore (4-1 4-1 sulla coppia formata dallo spagnolo e dallo svedese Harald Von Koch). Nella categoria PST 3-4, infine, ad avere la meglio è stata la coppia sudamericana Javier Bespresvany-Luis Vinales Hidalgo (Argentina-Cile), vincente su Shunsuke Kishi-Yusuke Hatano (Giappone) per 4-3 4-0.

Enti patrocinanti: Comitato Italiano Paralimpico, Inail – Direzione Regionale del Piemonte, Esercito Italiano – Brigata Alpina Taurinense, Croce Rossa Italiana, CPD Consulta Persone in Difficoltà, Sport e Salute, Città Metropolitana di Torino, Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Torino, Politecnico di Torino.

Gold Sponsor: Iren, Fineco, Roberto Salari Consulente Finanziario, Össur, Roga, Opes Italia, Panathlon Club Torino Olimpica, Dunlop, Monviso Sporting Club.

Silver Sponsor: Istituto di Medicina dello Sport di Torino F.M.S.I (medical partner), Medical Lab, Farmacia 724, Tuttosport, Babolat, Volo2006 Volontariato, OneWaySport, Wafer Gift Hunter, Lauretana, Etica e Sport, Granger Genepy Nature, Galup, RH Rivoli Hotel, Stellantis Autonomy, Tennis Rivoli 2000.

Sportdipiù Sponsor: Hippocrates Holding, Megadyne, Gruppo VerPlast, Vigel, Autocarrozzeria Nuovo Jolly, Beneficentia Stiftung, Dondi Salotti, Angelini Pharma, Reply.