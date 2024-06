FIN Piemonte: i risultati degli Internazionali di Nuoto | 60° Settecolli IP

Nella prima giornata degli Internazionali di Nuoto | 60° Settecolli IP: Ludovico Blu Art Viberti (CN Torino) vola nella finale dei 100 Rana e si aggiudica il bronzo. Entra in una nuova dimensione l'atleta allenato a Torino da Antonio Satta, che stampa il primato personale e sale sul gradino più basso del podio. Il 22enne piemontese - tesserato per CN Torino- nuota in 59"27, lontano sette centesimi dal tempo limite olimpico richiesto agli Assoluti primaverili (53"2), e ritocca il 59"38 stampato a Riccione nel mese di novembre. I grandi sconfitti sono il britannico sir Adam Peaty - quarantuno medaglie tra olimpiadi, mondiali ed europei - quarto in 59"51 e l'altro olandese Arno Kamminga - vice campione olimpico in carica - quinto in 59"53.