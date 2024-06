Fitarco Piemonte: a Cuneo il Campionato Regionale Targa compound e arco nudo

Leonardo Costantino (Arcieri delle Alpi) è il campionato assoluto nel compound maschile, battendo in finale 146-145 Marco Tosco (Arcieri Alpignano), terzo posto per Danilo Chinotti (Arcieri delle Alpi). Al femminile, titolo per Francesca Aloisi (Arcieri Iuvenilia) su Gelsomina Di Michele (Arcieri delle Alpi) 146-123, terza posizione per Giulia Di Nardo (Arcieri delle Alpi).

Stefano Reggiani (Arcieri Conte Rosso) conquista il titolo individuale nell’arco nudo maschile imponendosi 6-2 nella finale contro Alessandro Di Nardo (Arcieri delle Alpi), chiude il podio Ferruccio Berti (Arcieri di Volpiano). È nuovamente un derby per gli Arcieri delle Alpi al femminile, Elisa Medico batte Marta Pavan 6-2, terza è Alessandra Tessari (Arc. Collegno).

Nelle squadre compound è vittoria al maschile per gli Arcieri Iuvenilia (Aloisi, Corgiat Loia, Depaoli) 230-227 sugli Arcieri Alpignano (Frassati, Tosco, Tosco), terzi gli Arcieri delle Alpi (Chinotti, Rovera, Costantino). Nel mixedteam, si impone la coppia nuovamente la coppia degli Arcieri Iuvenilia (Aloisi, Aloisi) 152-149 sugli Arcieri delle Alpi (Di Nardo, Costantino), terza posizione per l’Arc. Collegno (Martinetto, Della Sorte).

Gli Arcieri Conte Rosso (Gambino, Quagliotto, Reggiani) ottengono il titolo a squadre maschili arco nudo battendo 6-0 gli Arcieri delle Alpi (Di Nardo, Morra, Rosso), terza posizione per gli Arcieri Varian (Montanaro, Quaranta, Romano). Nella finale mixedteam ha la meglio la coppia degli Arcieri delle Alpi (Medico, Morra) 6-2 sugli Arcieri di Volpiano (Berti, Schettino), chiude il podio il duo degli Arcieri Collegno (Tessari, Belmonte).

Appuntamento domenica 30 giugno per la divisione ricurvo.

Risultati completi a questo link.