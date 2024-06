U15 Softball: all'Avigliana Bees il titolo regionale del Piemonte

Ora la squadra campione del Piemonte proseguirà gli allenamenti, in vista dell'impegno nel girone di semifinale 3 nazionale in programma sabato 14 settembre, dove è in programma con la vincente del Friuli Venezia Giulia.

Al secondo posto si è piazzata il Porta Mortara Novara che rinuncia alla fase nazionale per concentrarsi sull'U13, al terzo Softball La Loggia che passa alla fase nazionale e affronterà la seconda classificata della FIBS CR Lombardia.

Alle atlete della squadra vincitrice il titolo regionale ed il suo staff tecnico, nonché tutte le squadre coinvolte la fase regolare comprese quelle appartenenti al C.R. FIBS Liguria, più sinceri complimenti da parte della presidente Sabrina Olivero, dei consiglieri e dei collaboratori del C.R. Piemonte.

Roster giocatrici

ALFONSI SVEVA MARIA LUISA

BORTOLOTTO LUCIA

BRUNI VIOLA

CARDAMONE ALICE

GENNARI GIULIA

INGLESI CLAIRE SOPHIE

LA PICA GIULIA

OLMO ARIANNA

PERETTI GIULIA

PERSICO GRETA

SACCIA LIDIA

SIRIANNI MATILDA

TASSO VANESSA ANDREA

TICHETTI NORAN

VENTRICE SOLE