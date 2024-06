Lucia Tassinario protagonista al Sette Colli: finale raggiunta nei 100 farfalla

Nei 100 farfalla, la portacolori del TDN che si allena nel gruppo di lavoro della ValleBelbo Sport sotto la guida di Pino Palumbo e con il supporto di Adele Corapi, si fa trascinare dall’energia dello Stadio del Nuoto di Roma e, anziché subire la pressione nel gareggiare accanto alle stelle del nuoto mondiale, trova il guizzo per stampare un clamoroso 1’00”72 in finale C dopo aver nuotato 1’01”37 in batteria al mattino. Per dare un’idea del riscontro cronometrico ottenuto, che ovviamente rappresenta il nuovo primato personale, quanto nuotato a Sette Colli sfiora di 3/100 il tempo limite per gli Europei Juniores.