Novipiù Monferrato Basket: doppio colpo in casa rossoblù!

Nato a Latina il 3 Maggio 1971, dopo una carriera da giocatore tra Serie A e B1, a soli 35 anni decide di smettere con la pallacanestro giocata ed inizia la sua avventura come agente Fip fondando la MVPlayers insieme all'amico Federico Boschi. Nella stagione 2014/15 viene ingaggiato dalla Pallacanestro Mantovana come Direttore Sportivo e resta alla guida degli Stings per 8 anni, diventando General Manager e mantenendo i virgiliani in Serie A2. In questi anni Mantova raggiunge 5 volte i playoff e una Finale di Coppa Italia nel 2015/16. Al termine della stagione 2022/23 il Club cede i diritti di A2 e riparte dalla Serie C con il progetto JB Stings, Casalvieri rimane come GM e conquista il salto di categoria dopo la vittoria della finale playoff di sabato scorso.

Il Direttore Sportivo Gabriele Casalvieri sarà presentato alla stampa e ai tifosi giovedì 27 giugno nella conferenza stampa che si terrà alle ore 18.30 presso la sala consiliare del Comune di Casale Monferrato alla presenza del Sindaco Emanuele Capra e del Vice Sindaco con delega allo sport Luca Novelli. Benvenuto in Monferrato Gabriele.

FABIO CORBANI IL NUOVO COACH

Nato a Milano il 23 Marzo 1966 allenatore esperto, carismatico e profondo conoscitore della pallacanestro, specializzato nel lavoro con i giovani prospetti. Corbani ha nel suo palmares 4 scudetti juniores, due con l'Olimpia Milano e due con Treviso, un argento e un oro europeo come assistente della Nazionale Under 20. Inizia la sua carriera nel settore giovanile di Milano e vi resta fino al 1999 ricoprendo anche la carica di responsabile del settore giovanile e assistente della Prima Squadra in Serie A.

Nelle stagioni successive svolge il ruolo di capo allenatore a Casalpusterlengo e Aironi Novara. Dal 2006 al 2010 si trasferisce a Treviso come responsabile del settore giovanile e assistente della prima squadra. Corbani torna ad essere capo allenatore in A2 a Piacenza nella stagione 2011/12, Biella 2013/15 dove vince la Coppa Italia di Legadue, nella prima parte della stagione 2015/16 guida Cantù in LBA e Europe Cup, poi a Roma con la Virtus (2016/17) ed Eurobasket (2018/19) e Orzinuovi nel 2019/21. Entra nello staff tecnico della Nazionale Svizzera, come assistente, per gli European Qualification Round del 2021 in Georgia. Nel 2022 diventa assistente di Francesco Vitucci a Brindisi in Serie A, dove viene promosso a capo allenatore al termine della stagione, ruolo che ricopre fino allo scorso Ottobre.

Coach Fabio Corbani si unisce al Club rossoblù con un contratto triennale e sarà presentato alla stampa e ai tifosi giovedì 27 giugno alle ore 18.30 presso la sala consiliare del Comune di Casale Monferrato. Benvenuto in Monferrato Fabio.