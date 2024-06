Rainbow Team: a Brindisi l’esordio della Formula Junior Élite

Si tratta di due talenti a “kilometro 0” sotto diversi punti di vista: a scendere nelle acque pugliesi saranno infatti i fratelli monferrini Francesco e Vincenzo Galofaro. «Pur essendo giovanissimi fanno ormai parte della nostra squadra da diversi anni, possiamo dire che tecnicamente sono nati e cresciuti con noi - sottolineano l’ex Campione del Mondo di F1 Fabrizio Bocca, oggi team principal, ed Elisa Manzetta Bocca, team manager del Rainbow Team - Per loro non è la prima esperienza in categoria, sappiamo cosa possono dare e siamo certi che difenderanno al meglio i nostri colori».

Ma la scuderia arcobaleno non sarà rappresentata solo in acqua, ma anche fuori: proprio Fabrizio Bocca sarà infatti presente in quanto istruttore federale mentre Oleg Bocca, pilota impegnato nel Mondiale di Formula 4 in questa stagione, accompagnerà e sosterrà i propri compagni di scuderia nella veste di istruttore del Rainbow Team.