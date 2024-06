FIBS Piemonte: 4 piemontesi convocati dall'Italia per l'Europeo U12

Inizia in quel di Trento l’avventura dei quattro piccoli “moschettieri piemontesi” verso l’ Europeo di baseball U12 . Davide Gennari (Avigliana Rebels), Edoardo Filosa e Kevin Wong (Bc Settimo) e Tommaso Bruno Spataro (Athletics Novara) infatti sono stati convocati dal manager dell’Italia Stefano Burato per partecipare alla manifestazione iridata, che si svolgerà dal 2 al 6 luglio a Paderborn (Germania) .

18 sono gli atleti in lista, compresi i 4 piemontesi, che si sono radunati oggi a Trento, dove si alleneranno fino a domenica 30 giugno, prima della partenza verso la Germania. Nello staff azzurro ricordiamo che è inserito anche il pitching coach Alessandro Rosa Colombo (Avigliana Bees).

«Quattro atleti convocati in maglia azzurra è motivo d’orgoglio per il nostro movimento, è la cartina da tornasole del lavoro dei tecnici di club, senza dimenticare che tutti hanno fatto parte della Little League del C.R. Piemonte diretta da Livia Bianco, che bene ha fatto all’ultimo Torneo delle Regioni giocato in casa», queste le parole del presidente regionale Sabrina Olivero.