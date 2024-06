Torna a Ivrea l’ICF Canoe Slalom World Cup

Sarà ancora una volta grande sport mondiale per Ivrea e il Canavese dal 12 al 15 settembre prossimi, con la penultima delle cinque prove della Coppa del Mondo 2024 di Canoa Slalom , manifestazione dell’ International Canoe Federation (ICF) , rappresentata in Italia dalla Federazione Italiana Canoa Kayak (FICK) che fa capo al CONI .

Dopo le prime tre trappe già svoltesi ad Augsburg (Germania), Praga (Repubblica Ceca), e Cracovia (Polonia), la competizione per l’assegnazione della World Cup 2024 entrerà nel clou con la prova di Ivrea, prima dello sprint finale con la sfida conclusiva in programma a La Seu d’Urgell (Spagna, 19-22 settembre).

Gli atleti e le atlete presenti allo Stadio della Canoa si contenderanno le medaglie del K1, della C1 e del kayak cross, la nuova disciplina che, derivata dall’extreme kayak, farà il suo debutto olimpico alle Olimpiadi di Parigi, dal 26 luglio all’11 agosto prossimi.

Ivrea ospiterà di fatto il primo grande appuntamento della canoa slalom a livello internazionale, in cui si ritroveranno in gara tutti gli atleti di punta del ranking mondiale dopo l’impegno olimpico.

La prima parte della stagione ha visto brillare la stella di Giovanni De Gennaro con la vittoria nel K1 a Praga, poco dopo essersi laureato campione d’Europa, a maggio, nelle acque di Tacen, in Slovenia. Dopo aver conquistato la piazza d’onore nella World Cup 2023, secondo solo al ceco Vit Prindis, De Gennaro prenota così un posto da protagonista anche per l’edizione 2024.

«L’organizzazione di questo grande appuntamento della canoa slalom è una nuova tappa del percorso che l’Ivrea Canoa Club, insieme alle Federazioni italiana e internazionale intende programmare, con il contributo delle istituzioni del territorio, Regione Piemonte, Comune di Ivrea e Camera di Commercio in particolare, per consolidare la posizione dell’Italia tra le protagoniste mondiali di questa disciplina», sottolinea Mario Di Stazio, presidente dell’Ivrea Canoa Club e dell’Host Organising Committee di Ivrea 2024.

Sta procedendo quindi a pieno ritmo il lavoro della squadra che si occupa di tutti gli aspetti legati alla realizzazione dell’evento mondiale. La squadra si avvale della collaborazione di molte figure con esperienza professionale e tecnica, e della passione e dell’entusiasmo di decine di volontari, impegnati in settori quali l’accoglienza degli atleti e l’assistenza sul canale di gara. È possibile proporre la propria candidatura compilando il form che si trova sul nuovo sito dedicato, nella sezione Contatti Volontari.

Intanto è stata appena ufficializzata l’immagine grafica di Ivrea 2024, che a partire dalle prossime settimane decorerà l’eporediese attraverso manifesti, banner e totem, e porterà la manifestazione in giro per la Città metropolitana attraverso le cartoline con QR code con link ai programmi degli eventi che saranno distribuite da Turismo Torino e Provincia. La grafica è il risultato di una tecnica di illustrazione digitale, che rielabora e personalizza due immagini di gara del K1 uomini e della C1 donne.