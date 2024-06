Traversata delle Tre Nazioni: grande prova per l’atleta torinese Silvia Boidi

Promossa dalla società sportiva dilettantistica Mare Nordest in co-organizzazione con il Comune di Trieste e la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e il patrocinio del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, l’evento si è proposto anche nel 2024 quale punto di riferimento per le attività del mare e sul mare dell'Alto Adriatico.

In sintonia con il tema dell'edizione 2024 "Un mare senza confini, la manifestazione è stata caratterizzata quest'anno da un percorso a nuoto da Punta Salvore a Trieste che ha visto la partecipazione della campionessa Silvia Boidi e di quattro atleti croati, che l’hanno accompagnata per alcuni tratti lungo il percorso, tra cui il Vicesindaco di Umago, Mauro Jurman che l’ha affiancata in mare fino all’uscita del porto di Salvore.

L’atleta torinese, nuotatrice di gran fondo non agonistico, che avrebbe dovuto cimentarsi in un'impresa sulla distanza di 27 km nelle acque dell'Alto Adriatico toccando le tre Nazioni, ha subìto un accorciamento di percorso per bypassare un tratto di mare dalle condizioni meteo marine talmente avverse da veder compromessa la sicurezza della prestazione, ma è comunque riuscita a nuotare per una distanza complessiva di oltre 18 km ed è approdata davanti a Piazza dell'Unità d'Italia alle ore 16.30, salutata dal caloroso affetto del pubblico di Mare Nordest.



Ad attenderla, anche le motovedette della Guardia di Finanza e della Guardia costiera di Trieste che si ringraziano per la collaborazione che hanno accompagnato (scortato) la nuotatrice fino alla Scala Reale.

Ad accogliere festosamente Silvia Boidi c'erano inoltre i cani dell'Associazione Cani Salvataggio Trieste: in attesa dei nuotatori si è svolta infatti una simulazione di soccorso durante la quale sono state dimostrate le tecniche di salvataggio con l'ausilio di una decina di unità cinofile di salvamento nautico in caso di pericolo. E’ seguita le premiazione di Silvia Boidi presso la Tensostruttura, dove la manifestazione si è chiusa alle ore 18.