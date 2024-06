SkyClimb Mezzalama: evento posticipato di un giorno, si corre domenica

Causa meteo la terza edizione di SkyClimb Mezzalama slitta a domenica. Dopo essersi confrontato con lo staff di meteorologi che supportano la Fondazione Mezzalama anche per la gara scialpinistica invernale, la Guida Alpina Adriano Favre ha voluto avvisare per tempo le 90 squadre accreditate per la gara up&down e gli oltre 100 iscritti della vertical: «Nella giornata di sabato una perturbazione in ingresso avrebbe messo a serio rischio il regolare svolgimento della manifestazione – ha dichiarato -. Visto le quote che andremo a toccare, meglio non correre inutili rischi e sfruttare la giornata di recupero che avevamo opzionato proprio per questo motivo. Per domenica, infatti, le previsioni sono migliori e ci lasciano più spazio di manovra».