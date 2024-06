Just For Kids: un evento magico dedicato ai bambini

Just The Woman I Am ritorna a Bardonecchia con un evento speciale dedicato ai più piccoli: “Just For Kids”. Sabato 6 luglio, dalle ore 9:00 alle ore 13:00 al Laghetto di Bardonecchia (piscina comunale, via Mallen 2), i bambini dai 6 agli 11 anni avranno l'opportunità di vivere una mattinata indimenticabile piena di attività educative e divertenti.

L’evento “Just For Kids” è pensato per offrire ai bambini una serie di esperienze uniche e stimolanti, mentre i genitori potranno partecipare ad un interessante talk sul tema “Alimentazione dei bambini” a cura del Dott. Giacomo Astrua, un'occasione per approfondire temi importanti riguardanti la salute e la nutrizione dei più piccoli.