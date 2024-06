Novipiù Monferrato Basket: presentati Casalvieri e Corbani

A fare gli onori di casa, il neo sindaco di Casale Monferrato, Emanuele Capra a cui il Presidente Zerbinati ha voluto donare una canotta personalizzata per congratularsi del recente risultato elettorale e ringraziare tutta l'amministrazione cittadina da sempre al fianco del sodalizio cestistico nato nel 2020. Il Sindaco Capra ha a sua volta ringraziato tutto il direttivo del Club per l'impegno e lavoro svolto per la città e per il territorio in questi anni, nonostante le difficoltà affrontate fin dai mesi successivi alla fondazione e il risultato negativo della stagione appena conclusa, Monferrato Basket ha garantito continuità alla tradizione cestistica di Casale Monferrato, e ha saputo rilanciarsi subito per affrontare nel migliore dei modi il prossimo campionato di B Nazionale. A fargli eco anche il Vice Sindaco con delega allo sport Luca Novelli, che ha sottolineato l'importanza di avere un club solido che sappia offrire una pallacanestro di livello nazionale alla nostra città.

Il Presidente Zerbinati ha subito rotto il ghiaccio con una notizia a sorpresa e accolta con grande entusiasmo da tutti i presenti in sala: Dalton Pepper vestirà la canotta del Monferrato Basket per le prossime due stagioni! Il club ha raggiunto un accordo con l'atleta americano di passaporto italiano che andrà a ricoprire lo slot di "non formato" previsto nei roster di B Nazionale.

«Per me è motivo d'orgoglio che una piazza come Casale Monferrato abbia scelto me come direttore sportivo. - ha esordito Gabriele Casalvieri - Sono molto felice di buttarmi in questa avventura dopo nove anni splendidi a Mantova. Spero di fare la stessa cosa con Monferrato Basket e di avere tanti successi insieme. Ringrazio di cuore la Società, dal Presidente a tutto il Consiglio, per avermi dato questa grande opportunità. Sono contento di vedere qui tanta gente questa sera e percepire questo calore. Coach Fabio Corbani lo conosco e lo stimo da tanti anni, ho cercato in passato anche di portarlo a Mantova. Ha tantissima passione e lavora molto bene con i giovani. Ripartiamo da due pilastri come Martinoni e Pepper, vogliamo costruire una squadra che sappia divertire il pubblico ed inserire giocatori con valori umani, oltre che tecnici, in sintonia con il contesto di Casale Monferrato e che si facciano amare dai tifosi. Non vedo l’ora di cominciare!».

È toccato quindi al nuovo Capo Allenatore della Novipiù Fabio Corbani: «Sono sempre emozionato anche se sono arrivato alla quarantesima stagione. Fin dal primo incontro con la proprietà ha capito di avere di fronte a me persone competenti e con tanta passione e non ci ho messo molto per decidere di accettare. Trovo due giocatori da Serie A come Martinoni, che ho già allenato nelle giovanili di Treviso, e Pepper che ho affrontato molte volte da avversario e mi sarebbe sempre piaciuto poter allenare. Sono molto felice di tornare ad allenare in Piemonte. - continua Corbani - Sono onorato ed incuriosito di potermi sedere sulla panchina di Casale Monferrato, campo dove senza dubbio ho giocato di più in carriera da avversario. Un territorio cestisticamente importante e riconosciuto. Mi piacerebbe poter contribuire con la partecipazione, il lavoro e l’entusiasmo di tutte le persone che avrò intorno, a rialzare l’asticella di un progetto giovane, stimolante e ambizioso».