Massimiliano Ferraro è un nuovo giocatore della Fulgor Basket

Classe 1998, ala versatile di 198 centimetri, Ferraro è reduce da una positiva stagione in biancoblu da circa 7 punti di media e quasi 5 rimbalzi a sera in 25’ di impiego, con la capacità di essere incisivo in diverse partite, tra cui quella complicata, vinta in rimonta dalla Pielle al Pala Cipir di Gravellona Toce, con Ferraro MVP dell’incontro con 14 punti conditi da 11 rimbalzi. Assieme a Balanzoni e Stepanovic compone un interessante terzetto vicino a canestro, ma all’occorrenza, in quintetti più fisici, può giocare anche nello spot di ala piccola.

«Ferraro ha tutte le caratteristiche che cercavamo: è pericoloso sul perimetro ed è solido in difesa - le parole del DS Fanchini. Assieme a Balanzoni e Stepanovic formerà un terzetto molto importante per la categoria. Arriva da una brillante stagione alla Pielle, che ha dominato la regular season e quindi sono molto contento di questa firma. Il giocatore ha mostrato un entusiasmo incredibile alla chiamata».

Queste le prime parole in rossoverde di Ferraro: «Sicuramente l’ottima reputazione della società ha influito molto sulla mia scelta, ma anche la forte volontà del coach ha giocato un ruolo fondamentale. Quella della Fulgor è una piazza di alta qualità cestistica ormai da molti anni e non ha bisogno di presentazioni, la fama la precede. Conosco molti giocatori che sono passati di qui ed hanno sempre speso tutti belle parole a riguardo».

Ferraro ha poi proseguito parlando delle aspettative: «Da questa stagione mi aspetto molto agonismo, molta competitività e di conseguenza anche molta fatica essendo una stagione con 12 turni infrasettimanali. Tutti ingredienti che aiutano un giocatore a fare meglio giorno dopo giorno poiché il tempo per pensare agli errori sarà minimo».