Bcc Derthona Basket: grande colpo di mercato, ingaggiata Alaina Coates!

Grande colpo di mercato della società castelnovese che è lietissima di annunciare la firma del centro Usa Alaina Coates, giocatrice dal pedigree a dir poco illustre. Classe 1995 per 193 cm, la neo giraffa dopo un percorso sportivo/scolastico, sia come High School che come College, di primissimo livello, culminato con la conquista del titolo Ncaa nel 2017 con South Carolina (suo stato di origine), è stata seconda scelta assoluta (Chicago Sky) al draft Wnba 2017.