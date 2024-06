Team Dimensione Nuoto: tante medaglie conquistate al 25° meeting di Tortona

Ancora un interessante banco di prova agonistico, in vasca lunga, all’aperto, per il Team Dimensione Nuoto . Al 25° meeting di Tortona (Al), ultima gara prima dei Campionati Regionali Assoluti e di Categoria, il TDN, presente sui blocchi a ranghi compatti, esprime una continuità di risultati e raccoglie una lunga serie di medaglie.

Bel successo per Lucia Tassinario (Assoluti) autrice di un assolo nei 200 farfalla nuotati in 2’17”86. Maddalena Bertelli (Ragazzi) fa una bella doppietta imponendosi sia nei 100 dorso in 1’09”35, sia nei 200 dorso in 2’34”20. Salgono sul gradino più alto del podio anche Elisa Ferrari (Ragazzi), che vince i 100 stile libero in 1’01”91, e Andrea Randi (assoluti), a segno nei 200 stile libero in 2’03”74.

Alessio Hincu (Ragazzi) centra il secondo posto nei 100 rana in 1’08”41 e sfiora il podio nei 100 farfalla (1’01”69); piazza d’onore anche per Serena Aloia (junior) nei 100 rana (1’16”78), Davide Principato (Juniores) nella stessa gara (100 rana in 1’08”29) ed Egle Pintimalli (Ragazzi), seconda nei 200 misti in 2’36”21 (Giulia Grieco finisce ai piedi del podio).

Centrano il podio anche Francesca Gallione (Assoluti), terza nei 100 rana in 1’17”76, e Leonardo Surico (Ragazzi), terzo nei 200 misti in 2’20”85.

Hanno contribuito al quinto posto nella classifica per società anche Flavio Ruotolo, Anna Francesca Capuano, Emma Maridort, Rebecca Cavagna, Ilaria Pagliarulo, Francesca Ciardulli, Azzurra La Rocca, Ginevra Gario, Alessandro Soldano, Emma Pintimalli, Stefano Cannella, Leonardo Toso, Tommaso Dadone, Camilla Palumbo, Filippo Ponassi, Samuele Astolfi, Angelica Scattone, Federico Antonello Ribero, Greta Gabutto, Matilde Valfrè Di Bonzo, Ginevra Gario, Sara Sella, Alessandro Perinel, Alberto Redoglia, Alessandro Giuffrè, Nicolò Varolo, Andrea Preti, Matilde Adriana Boccignone, Federica Ferraris, Alessandro Mairano, Matteo Cresta, Daniel Argieri, Luca Lovisolo, Margherita Berta,, Elisa De Muro, Stella Mai Phuong Scattaglia e Matteo Hincu.

Infine, il Team Dimensione Nuoto, è stato rappresentato anche ai Campionati Italiani Assoluti di Nuoto di Fondo: a Piombino (Li), Ilaria Ferrario ha gareggiato nella 2.5 km chiudendo la sua prova in 31’46”0 (110^).