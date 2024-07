FISI-AOC: i risultati della seconda giornata Skiroll - Coppa Italia Nextpro

La gara, denominata III° Trofeo Val D’Aveto, è stata una Mass start in tecnica classica con un dislivello di circa 653 metri e un arrivo in salita. La partenza simultanea ha visto tutte le categorie partire insieme, creando una sfida impegnativa per gli atleti, favorendo quelli più abili nella tecnica classica e nelle gare in salita.

Dopo la sprint di sabato 29 giugno, la gara Giovani-Senior Femminile, che ha coperto una distanza di 6 km, è stata particolarmente emozionante. Elisa Sordello (Entracque Alpi Marittime), specialista nelle mass start, ha dominato la gara imponendosi con un margine di ben 49 secondi sulla rivale Maria Invernizzi (CM Valsassina). Questo risultato ha visto un ribaltamento del podio rispetto alla gara di sabato, con la Sordello che si è presa la rivincita sulla Invernizzi. Chiara Agostinetto (Valdobbiadene) ha ottenuto il terzo posto con un ritardo di più di 1’, mentre Flavia Epis (SC Zanetti-Goggi) e Camilla Crippa (Team Brianza) hanno chiuso in solitaria rispettivamente al quarto e quinto posto.

Battaglia interessante fino all’ultimo metro per tutti e tre i gradini del podio maschile: nella categoria Giovani-Senior Maschile, che ha percorso 8 km, Matteo Tanel (Robinson Ski Team) ha mostrato le sue doti da scalatore lottando fino alla linea del traguardo con Riccardo Lorenzo Masiero (Valdobbiadene), riuscendo a prevalere per un solo secondo. Carlo Cantaloni (Marzola GSD) ha ottenuto il terzo posto in volata su Giovanni Lorenzetti (Team Futura) per soli 0.8” decimi e Tommaso Dellagiacoma (Sottozero Nordic Team) ha chiuso rispettivamente al quinto posto. Il cuneese Emanuele Becchis (Entracque Alpi Marittime) chiude all'8° posto.