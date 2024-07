ValleBelbo Sport: le gare di Mattia Tammaro al Trofeo delle Regioni

Il portacolori della ValleBelbo Sport Mattia Tammaro ha partecipato al Trofeo delle Regioni difendendo i colori della rappresentativa regionale piemontese. La trasferta di Scanzano Jonico (Mt) è stata decisamente impegnativa, densa di impegni agonistici per Mattia e per i suoi compagni di squadra, ma allo stesso tempo formativa. Sebbene non si sia espresso ai suoi massimi livelli, Tammaro ha disputato i 100 e i 200 stile libero nuotando rispettivamente in 1’02”31 e in 2’17”46 e ha preso parte alle due staffette piemontesi: nella 4x100 stile libero ha nuotato la prima frazione in 1’03”27, nella 4x100 mista ha disputato la quarta frazione a stile libero in cui ha ottenuto 1’02”04. Il Piemonte ha concluso la manifestazione riservata alle rappresentative degli Esordienti A al decimo posto.