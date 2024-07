Novipiù Monferrato Basket: Mauro Zambelli nello staff tecnico di coach Corbani

Mauro Zambelli entra nello staff tecnico di coach Fabio Corbani come Primo Assistente Allenatore. Bergamasco classe 1983, da più di 14 anni nello staff tecnico di compagini di A2. Lungo percorso a Treviglio dove dal 2011 al 2021 ricopre il ruolo di Assistente in Prima Squadra con coach Adriano Vertemati prima e Devis Cagnardi poi, e allenatore delle selezioni giovanili. Guida la Blu Basket anche come Capo Allenatore ai playoff 2021 in seguito all’esonero di Cagnardi. La stagione successiva passa a Ravenna con coach Lotesoriere, sempre in A2, e nel 2022/23 diventa il viceallenatore di Mattia Ferrari nella neopromossa Rimini e rimane con i romagnoli fino al termine della stagione appena conclusa con coach Dell’Agnello centrando l’obiettivo playoff.