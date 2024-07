Rainbow Team: trionfo nel Campionato Italiano di Formula Junior Élite

«Un risultato importante aldilà della vittoria in sé - Elisa Manzetta Bocca, team manager e responsabile del settore giovanile del Rainbow Team – Stiamo raccogliendo i frutti di un lavoro e di un percorso di formazione intrapresi ormai da molto tempo. Nonostante la giovane età Francesco e Vincenzo sono con noi da diversi anni e la loro determinazione e i loro sacrifici si traducono in questi importanti traguardi!».

I piloti monferrini, infatti, nel weekend di fine giugno hanno ampiamente dimostrato di avere una marcia in più, anche nelle prove libere. Al loro fianco, anche Oleg Bocca nelle vesti di istruttore regionale e Fabrizio Bocca, già campione del Mondo di Formula 1 H2O e presente all’evento come istruttore federale: «Ai ragazzi vanno tanti complimenti e dopo i giusti festeggiamenti ci rimetteremo subito al lavoro - spiegano Fabrizio e Oleg Bocca – Il loro e quindi anche il nostro obiettivo è quello di dare continuità a risultati come questi che devono essere punti di partenza e non traguardi: non vedono l’ora di scendere in acqua al prossimo appuntamento al Gran Premio di Viverone, durante il Waterfestival organizzato dal Rainbow Team, dove sicuramente vorranno distinguersi».

Proprio Fabrizio Bocca, inoltre, è stato protagonista anche come commentatore in diretta streaming della tappa italiana del Mondiale di Formula 2 al fianco del giornalista Francesco Piras, ricevendo anche ampi consensi dagli spettatori esteri.