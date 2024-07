Giaguari Torino imbattuti e leader del Campionato Italiano di Flag Football maschile

Nell’intenso weekend che ha visto concludersi il Campionato IFL con l’assegnazione dello scudetto ai Panthers Parma, l’Emilia-Romagna è stata teatro anche del Bowl Nazionale del Campionato Italiano di Flag Football maschile, giocato nelle due sedi di Marina di Ravenna e Imola.

Al termine delle due giornate di campionato i numeri parlano chiaro: primi in classifica i Giaguari Torino, ancora imbattuti, seguiti da Arona 65ers, Maddogs Milano e Refoli Trieste che, a Marina di Ravenna, in finale di giornata hanno perso contro i Daemons Cernusco, subendo così la prima sconfitta in una regular season fin qui impeccabile. Sorte analoga per i Raiders Roma, costretti a cedere il passo ai Maddogs Milano Maddogs Milano, capaci di superarli di un solo punto allo scadere, dopo un match che ha regalato grande spettacolo. Queste, dunque, le prime 5 squadre ad aver strappato il pass per il Final Bowl di fine luglio.

Prosegue invece la corsa agli ultimi tre slot disponibili per Heroes Milano, Warriors Bologna, Ronin Ortona, Lions Bergamo e Daemons Cernusco, che in questa due giorni romagnola hanno dato vita a bellissime partite. Ultimo appuntamento di regular season il prossimo 14 luglio, dove si scenderà in campo in 8 diverse location lungo tutto lo stivale, da Torino a Messina, per dare vita al Bowl i cui risultati definiranno l’esatto ordine di qualificazione e le 8 squadre che si contenderanno il titolo nazionale 2024.

