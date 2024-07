Il Villaforte Tennis mantiene la categoria

Come sempre un campionato è pieno di variabili e i dettagli possono fare la differenza, nel bene e nel male. Si chiamano infortuni, match persi che avrebbero potuto essere vittorie, variabili dell’ultima ora. Non per accampare scuse ma per rimanere ancorati alla realtà. Fino all’ultima giornata della “regular season” il Villaforte Tennis di San Salvatore Monferrato è stato in corsa per i play-off ma alla fine ha dovuto rifugiarsi nella doppia sfida play-out per rimanere in categoria.