Bertram Derthona: svelato il calendario del Gruppo G di BCL

La seconda campagna europea della Bertram Derthona inizierà in casa mercoledì 2 ottobre alle 20.30 contro i tedeschi del Chemnitz. La chiusura della stagione regolare avverrà martedì 17 dicembre sul campo degli spagnoli del Manresa. Il calendario della regular season della BCL 2024/2025 è stato svelato in data odierna. Sei partite tutte da vivere per il Derthona, inserito nel Gruppo G della competizione insieme a NINERS Chemnitz, BAXI Manresa e la vincente delle qualificazioni del girone 1 – quindi una tra Rilski Sportist (BUL), BC Nokia (FIN), SL Benfica (POR), Sabah BC (AZE), Norkkoping Dolphins (SWE) e Fribourg Olympic (SUI).