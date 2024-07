Reale Mutua Torino: Federico Tosarelli arriva in qualità di secondo assistente allenatore

Reale Mutua Basket Torino annuncia di aver sottoscritto un accordo con Federico Tosarelli , che entrerà a far parte dello staff di coach Matteo Boniciolli in qualità di secondo assistente allenatore .

CARRIERA

Classe 1994, originario di Bologna, Tosarelli comincia la sua carriera da allenatore ad appena 19 anni nella Fortitudo 103 Academy, il settore giovanile della Fortitudo Bologna, dove resta per cinque stagioni. Nel 2018 approda alla Pallacanestro Don Bosco Livorno, dove segue inizialmente i gruppi U15 Eccellenza e U16 Eccellenza, fino a diventare coordinatore del settore giovanile nonché assistente allenatore della prima squadra in Serie C Gold e dell’U19 Eccellenza arrivata terza alle finali nazionali del 2022. Per la stagione seguente riceve la chiamata del Derthona Basketball Lab. Al suo primo anno con il settore giovanile del Derthona Basket, coach Tosarelli conquista, da capo allenatore, il salto di categoria con il gruppo partecipante alla Serie C Gold, promosso così in Serie B Interregionale. Nelle due stagioni disputate a Tortona è anche capo allenatore dell’U15 Eccellenza e assistente allenatore del gruppo U19 Eccellenza, con cui raggiunge la finale scudetto nella stagione appena conclusa.

«Sono molto contento di poter iniziare questa nuova esperienza a Torino» afferma Federico Tosarelli dopo aver firmato l’accordo con il club gialloblù. «Conoscevo già coach Boniciolli da quando lui allenava alla Fortitudo Bologna e io lavoravo nel settore giovanile. Le conversazioni con lui sono state fondamentali in questa decisione e lo ringrazio per questa opportunità. Sono molto felice di far parte del suo staff e di poter lavorare in una piazza importante come Torino, dove ci sono tutte le possibilità per fare una buona stagione».

Anche coach Matteo Boniciolli ha espresso la sua soddisfazione riguardo all’inserimento di Tosarelli nel suo staff tecnico: «Sono contento che nel nostro staff, insieme a una figura ormai istituzionale della pallacanestro a Torino come Alessandro Iacozza, inseriremo un giovane allenatore ambizioso, lavoratore, reduce da diversi anni di esperienza in settori giovanili importanti che lo hanno preparato a essere un professionista nell’animo. Federico ci darà una grande mano sia nell’analisi degli avversari che nel lavoro individuale che svolgeremo con i giovani che abbiamo a disposizione. Vivrà questa nuova esperienza con grande entusiasmo ed energia, che è quello di cui avremo bisogno in una stagione particolarmente impegnativa».