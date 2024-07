Tamburello a muro: domenica la finale di Coppa Italia 2024

Si scalda l’estate del tamburello a muro che entra nel vivo delle sue sfide più adrenaliniche con la finalissima , alle porte, di Coppa Italia 2024 . Il big-match è atteso per il pomeriggio di domenica prossima 7 luglio , con fischio d’inizio alle ore 16 presso lo Sferisterio di Montemagno che ospiterà le formazioni contendenti al titolo: il Grazzano e il Montechiaro . Queste le squadre che si sono aggiudicate l’accesso alle finali superando rispettivamente il Portacomaro e il Vignale nelle combattute partite di semifinale avvenute nello scorso weekend proprio sul campo di Montemagno.

La finalissima vede arrivare al termine le attività di Coppa Italia avvenute nell’ultimo mese sugli sferisteri di Vignale e Montemagno con partite giocate sia in notturna, sia in orario pomeridiano. L'ingresso alla finalissima di domenica è fissato in € 10 e sarà disponibile il servizio bar nei pressi del campo di gioco.

Dopo la Coppa Italia si tornerà sugli sferisteri per le fasi finali del Campionato con l’avvio delle semifinali che riguarderanno le squadre di Grazzano, Montechiaro, Portacomaro e Vignale e porteranno a decretare i nomi delle formazioni che si contenderanno lo Scudetto 2024 su campo neutro nel pomeriggio di domenica 4 agosto.