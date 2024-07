Ritmica Piemonte: Elodie Godioz e Ginevra Pascarella scelte per importanti appuntamenti estivi nazionali

Anche Ginevra Pascarella, atleta valdostana sempre in forza alla Società torinese Ritmica Piemonte, ha avuto modo di dimostrare il suo grande valore tecnico collezionando ottime esperienze in campo gara nelle ultime due stagioni di campionato e conquistando lo scorso 19 aprile, a Napoli un importante medaglia di bronzo al “Torneo Nazionale Gold Italia”.

Ora ancora qualche giorno di allenamento tra Torino e Desio, poi le due giovanissime promesse della società, allenate da Manuela Bertolone, Ludmilla Volkova ed Elena Aliprandi, saranno impegnate negli allenamenti estivi convocati dallo staff tecnico nazionale.

Elodie Godioz, classe 2011, ha superato le selezioni nazionali ed è stata convocata come unica piemontese per partecipare agli allenamenti dei Gruppi Scelti: si allenerà, come da disposizioni della Direttrice Tecnica Nazionale Emanuela Maccarani, a Mezzana, dal 10 al 17 luglio 2024.

Ginevra Pascarella, classe 2010, ha superato le prime selezioni ed è stata convocata al primo allenamento collegiale nazionale estivo, dedicato alla scelta delle Ginnaste per la Squadra Junior, che si svolgerà a Desio dall'11 al 17 luglio 2024, sempre sotto la regia del Direttore Tecnico Nazionale.

Un grande in bocca al lupo alle due ragazze: la ginnastica ritmica, come in generelae tutti gli sport agonistici praticati ai massimi livelli, richiedono a “piccole ginnaste”, grandissime fatiche ed indubbiamente una dedizione enorme ma continuare sulla strada dell’impegno, come dimostrano queste importanti convocazioni, avvicinano i sogni!!!!