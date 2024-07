Eurojunior di Vilnius: Sara Curtis al quarto oro

EUROJUNIOR DI VILNIUS: CURTIS AL QUARTO ORO Continua a conquistare medaglie la nazionale italiana ai campionati europei juniores di nuoto in svolgimento a Vilnius, in Lituania. L'olimpica Sara Curtis (CS Roero) si impone nella finale dei 50 stile libero in 24"68 davanti alla croata Jana Pavalic (24"92) e alla britannica Skye Carter (25"24). La primatista italiana della specialità (24"56 dell'8 marzo scorso agli assoluti UnipolSai di Riccione) si era qualificata alla finale col miglior tempo di 24"73, dopo che in batteria aveva firmato il record dei campionati in 24"67. Per la 17enne di Savigliano, allenata da Thomas Maggiora è la quarta medaglia d'oro in questi campionati europei.

Una squadra sempre più d'oro. Dopo i due successi nella giornata inaugurale con le staffette 4x100 stile libero maschile e femminile, arriva il tris con la 4x100 stile libero mista che in 3'28"34 stabilisce il record dei campionati europei juniores in svolgimento a Vilnius, in Lituania. Super protagonista l'olimpica Sara Curtis (CS Roero) che chiude con una frazione da 54"74 la staffetta lanciata dall'altro olimpico minorenne Carlos D'Ambrosio in 49"12. In mezzo le ottime frazioni di Lorenzo Ballarati (48"96) e Cristiana Stevanato (55"52) per la terza medaglia d'oro di squadra.

Per la 17enne di Savigliano, allenata da Thomas Maggiora, è tripletta: l'azzurrina domina i 50 dorso in 27"94, abbattendo il muro dei 28 secondi e abbassando il precedente record italiano cadette (28”10) nuotato il 6 marzo scorso agli Assoluti UnipolSai a Riccione. L'atleta piemontese diventa così la quarta performer italiana della specialità.