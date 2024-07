Fulgor Basket: Matteo Maruca firma per i rossoverdi

È con grande piacere che la Paffoni Fulgor Basket annuncia l’approdo in maglia rossoverde di Matteo Maruca . Guardia, ex Robur et Fides Varese, Oleggio e Loreto Basket Pesaro, avversario di tante battaglie, sempre leale e rispettoso, silenzioso mattatore di tante partite, Maruca porta esperienza, talento e capacità di segnare in tutti i modi al cospetto di coach Eliantonio. Benvenuto!

Classe 1997 di 185 centimetri, Matteo nella stagione 2023-2024 ha giocato con la maglia di Loreto Basket Pesaro in Serie B Interregionale, producendo 13.6 punti a partita con un high di 32 realizzati contro Porto Recanati.

Nelle precedenti stagioni è praticamente sempre stato avversario della Paffoni, giocando con le maglie di Oleggio e Varese, sempre con un ruolo da protagonista e sempre ben oltre la doppia-cifra di media.

«Finalmente Maruca alla Fulgor mi verrebbe da dire – le parole del DS Fanchini. Scherzi a parte è un giocatore che la società ha seguito per diverso tempo, anche nelle passate stagioni. Le qualità umane, l’attitudine al lavoro e la risposta presente e disponibile fin da subito del giocatore hanno fatto la differenza nella trattativa. Dal punto di vista tecnico-tattico Maruca è una guardia molto offensiva, con tanti punti nelle mani e la capacità di costruirsi tiri e subire falli anche a gioco rotto. Lo abbiamo visto tante volte da avversario, ci ha sempre fatto saltare sui seggiolini, finalmente potremo alzarci in piedi ad applaudirlo».

Maruca commenta così il suo approdo in riva ai Laghi: «Sono molto contento di essere arrivato in una piazza importante come questa, che ho sempre vissuto da avversario e ho sempre visto come una realtà molto importante di Serie B. Non vedo l’ora di iniziare la nuova stagione con questi colori e di scendere in campo davanti ai nostri tifosi! Sono molto carico ed entusiasta di poter far parte di questa famiglia, ci vediamo presto sul campo!».

Il giocatore verrà presentato martedì sera alle ore 19:45 presso il Matisse a Omegna.