Monviso Sporting Club: sabato 13 luglio un Open Day di tennis paralimpico

Sabato 13 luglio al Monviso Sporting Club di Grugliasco è in programma un Open Day di tennis paralimpico organizzato dal Comitato regionale piemontese del CIP , il Comitato Italiano Paralimpico . L'evento, dedicato a persone con disabilità motoria di tutte le età, è patrocinato dalla Città metropolitana di Torino e rappresenta un'occasione unica per avvicinarsi per la prima volta a questa disciplina sportiva. Grazie alla presenza di maestri qualificati, i partecipanti potranno sperimentare direttamente il tennis paralimpico in un ambiente accogliente e inclusivo.

Il programma indicativo della giornata prevede l’accoglienza dei partecipanti alle 9,30. Seguiranno sessioni teoriche e pratiche fino alle 12.30, per introdurre i principi del tennis paralimpico. Dopo il pranzo offerto dal CIP Piemonte, alle 14,30 sono in programma ulteriori approfondimenti.

I posti disponibili sono 10 e per partecipare è necessario inviare la propria iscrizione entro giovedì 11 luglio all'indirizzo e-mail piemonte@comitatoparalimpico.it. Cliccando sul link è possibile scaricare i moduli necessari (iscrizione, privacy, liberatoria e scheda disabilità), a cui si dovranno aggiungere un documento d'identità (se chi partecipa è minorenne, anche dei genitori), l’attestazione di disabilità e un certificato di idoneità alla pratica sportiva non agonistica.

Durante l'Open Day sarà ricordato Carlo Cora, delegato paralimpico regionale della Federazione Italiana Tennis Padel, recentemente scomparso. Il Piemonte e il territorio torinese in particolare hanno una grande tradizione di tennis paralimpico, in termini di praticanti e di grandi eventi organizzato. Il Circolo Monviso ha recentemente ospitato i primi Campionati Mondiali di para Standing tennis (per atleti disabili in piedi), mentre a fine luglio al Circolo della Stampa-Sporting di Torino si svolgerà il 16° Trofeo della Mole 2.0 di tennis in carrozzina. Per ulteriori informazioni è possibile contattare Silvia Bruno, Presidente del CIP Piemonte, al numero telefonico 339-3799512.