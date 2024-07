Basket College Novara: la prossima stagione sarà serie C Interregionale con coach Frasisti

C’è tanta curiosità e qualche trepidazione intorno all’ufficialità di quella che sarà l’ultima fase della riforma ai Campionati di Serie C Unica prevista nel 2024/25, per come iniziata dalla Federazione Pallacanestro due anni fa.

Dopo un taglio netto delle squadre iscritte, conseguenza negli ultimi campionati dalle molte retrocessioni previste, ben sette nel solo Piemonte, la nuova formula di serie C Unica prevede al via come aventi diritto complessivamente 222 squadre in tutta Italia che, secondo le ultime indicazioni, andranno a formare gironi da 14, ovvero “Conference” Interregionali, per quanto riguarda il Piemonte, sembra già scontato l’allargamento verso la Liguria e la Lombardia.

«Siamo preoccupati il giusto, ma anche attenti ed entusiasti per questa nuova esperienza che si profila per i nostri ragazzi – commenta il Presidente di Basket College Novara Andrea Delconte - il Campionato di Serie C cresce nel suo livello e diventa ancora più interessante, per i nostri tifosi ma anche per gli atleti, che si formeranno ancora attraverso sfide più competitive. E non è un caso, che già al termine dello scorso campionato molti siano stati i giovani che hanno voluto venire a provare da noi per giocarsi una chance nella prossima stagione. Giovani, perché ancora una volta punteremo su una rosa di giocatori sempre più green per mantenere la categoria».

Su chi sarà il Coach della prima Squadra e quindi della 19 Gold, invece, risponde il Responsabile Tecnico College Michele Vecerina, «certamente, quando Simone Tarlao ci ha chiesto di esser lasciato libero per permettergli di crescere ancora nel suo percorso professionale, abbiamo dovuto in maniera improvvisa domandarci su “Chi” avrebbe dovuto condurre la Squadra al suo posto: ancora un giovane, talentuoso con voglia di affermarsi o un profilo più marcato con la giusta esperienza? Ancor più in vista della C Interregionale. Alla fine… e per fortuna, la nostra strada si è incrociata con quella di Dario Frasisti che, di fatto racchiude entrambi i profili su cui eravamo chiamati a scegliere, ma con in più il grande appeal derivante dalla sua storia di giocatore e dalla sua grande esperienza maturata sui giovani con esperienze anche importanti. Basta vederlo al lavoro per pochi minuti in palestra per rendersene conto».

Conclude Coach Dario Frasisti: «Sono molto tranquillo. Le impressioni dopo i primi allenamenti conoscitivi sono positive. Il gruppo tra serie C e Under 19 ha entusiasmo e voglia di lavorare, si sono persi dei giocatori importanti che hanno scelto altre destinazioni, ma questo non ha minato il morale e la voglia di misurarsi in palestra. I ragazzi sono ricettivi e disponibili nelle proposte di lavoro e questo fa ben sperare per la programmazione della stagione. Una stagione che per la C e la Under19 sarà piena di insidie a cui dovremo sopperire con carattere ed unione di intenti. La prima squadra avrà un impegno difficile visto che la serie C diventa interregionale ed il livello si alzerà notevolmente, la Under19 dovrà cercare di confermare l’ottimo risultato ottenuto la scorsa stagione trovando punti di riferimento differenti e riequilibrando necessariamente la squadra. Tanto lavoro ci aspetta ancora, con l’aiuto straordinario da parte della società che ci supporterà in questo cammino. Positività ed entusiasmo si sono già palesati, uniti insieme tra dirigenza, staff tecnico e giocatori ci sentiamo siamo pronti ad iniziare!».