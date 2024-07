Skiroll - Coppa Italia Nextpro: Emanuele Becchis trionfa nella Sprint di Maranello

Sabato 6 luglio si è svolta la prima giornara del terzo weekend di gare della Coppa Italia NextPro di Skiroll, denominato 3° Trofeo Città di Maranello. La giornata, organizzata dall'A.S.D. Olimpic Lama sotto la direzione del presidente Barbieri Federico, ha visto i più piccoli sfidarsi in una gimkana in tecnica libera, mentre i Giovani-Senior si sono cimentati in una sprint nella stessa tecnica.