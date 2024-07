S.G. Concordia: i risultati del Campionato Nazionale Silver Summer Edition

Gare molto affollate, con la partecipazione di numeri altissimi di ginnaste in tutte le categorie, dove le partecipanti alle gare di Qualificazione andavano dalle 100 alle 200, con punteggi serratissimi, nei quali una differenza minima porta a posizioni molto lontane in classifica.

Nonostante fosse un’Impresa difficile entrare nelle Finali di Specialità, riservate alle migliori 10 in ogni attrezzo, ed alle prime 20 nelle gare di squadra, molte ginnaste della Società chivassese sono riuscite a conquistare il pass per l’ambita Finale ed a piazzarsi fra le migliori delle diverse categorie.

Il primo podio è arrivato con Elena Romano, che nelle finali ha ottenuto l’Argento alla palla ed il 5° posto al nastro nelle LC2 A4. Valentina Araujo, nelle LC2 S1 ha conquistato il Bronzo al cerchio, il 9° posto alla palla ed il 5° posto nella classifica Assoluta di categoria. Per la giovanissima Giorgia Costa, al suo primo Campionato Nazionale, nelle LD A1 è arrivato uno splendido Bronzo alla palla, un 4° posto al Corpo Libero ed un 4° posto Assoluto nell’All Around.

Greta Marotta col suo Argento All Around si è laureata Vicecampionessa Italiana Assoluta nella categoria LC J2, centrando le Finali di entrambi gli attrezzi e piazzandosi al 4° posto alla fune ed al 6° al cerchio., mentre nelle LC1 A4 Chiara Bonora conquista il Bronzo alla Fune. Proseguendo le giornate di gara, Martina Amedei è 5^ All Around LB2 J1, ed in finale ottiene il 4° posto alla palla ed il 6° al nastro. Lisa Roccati è 7^ al cerchio nelle LB J1.

Nelle gare di squadra, scendono in pedana nella Serie D LB Allieve Valentina Calzolari, Mila Giordano, Chiara Bonora ed Elena Romano, che in Finale si classificano al 7° posto, così come la squadra di Insieme formata da Amedei, Gamba e Marotta che conclude la finale al 7° posto.

Arriva un altro podio con il Bronzo All Around di Lidia Amicone, LE A3, con un 5° posto al cerchio ed un 7° posto alle clavette in Finale. Per Vittoria Capra 10° posto al cerchio, per Beatrice Zanella 5° posto al nastro e 7° posto al cerchio, per Zoe Gamba 5° posto alla fune, per Angelica Tramontana 5° posto alla palla.

Si avvia alla conclusione la lunga kermesse ed è Cecilia Bocco, LE Senior2, che regala l’ultimo podio alla Concordia e stacca il pass per entrambi le Finali, concludendo con l’Argento alla palla, il 7° posto al cerchio e la 6^ posizione nell’All Around. Nella gara di Insieme la coppia Bocco-De Marco conclude la finale in ottava posizione. Buoni piazzamenti per le altre ginnaste del team chivassese che hanno gareggiato senza raggiungere le Finali: Ginevra Giordana, Marta Tarasco, Emma Mormando, Sarah Saporita, Sofia Crovella.

Ad accompagnare le ginnaste nella lunga trasferta, le tecniche della Concordia: Martina Brosio, Marica Osti, Selene Osti, Sara Firinu.

Con questa competizione si conclude il primo semestre di gare del 2024, e si torna in palestra per prepararsi alle gare autunnali, che prenderanno il via nel mese di settembre.