Oggi alle ore 18 sul campo di Cinaglio si svolgerà l'incontro per la fase Regionale del Trofeo CONI 2024 per la categoria U14 tra Casa Paletti e Chiusano. La Finale Nazionale si svolgerà in Sicilia, a Catania, dal 3 al 6 ottobre. L'evento è organizzato dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano in sinergia con le FSN/DSA.