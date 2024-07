Eurogymnica brilla anche nel Silver di Ginnastica in Festa 2024

Una grande manifestazione promozionale di ginnastica che dura 10 giorni, questo è Ginnastica in festa , confronto agonistico che ha visto scendere in pedana oltre 17000 ginnaste e ginnasti di tutte le discipline federali. Un record anche quest'anno, una crescita nelle partecipazioni che sembra non arrestarsi mai.

A Rimini, presso l'infinito quartiere fieristico, sono stati allestiti ben 25 campi gara, utilizzati per circa dodici ore al giorno e sui quali ben si sono mosse le ginnaste di Eurogymnica.

L'edizione 2024 della Summer edition gemella di quella invernale (la Winter edition) ancora una volta ha fatto registrare ottime prestazioni delle portacolori di Eurogymnica, con i Titoli Italiani che hanno sfiorato il record del 2024, ben 10, e poi un'altra cascata di medaglie che ha collocato il club del presidente Nurchi tra i più vincenti.

Dopo aver dominato il campionato nazionale AICS conquistando anche il titolo italiano per Club, Eurogymnica ha presentato una squadra molto competitiva e ad andare a podio in Romagna non sono state solo le più esperte atlete del settore Silver ma anche le future stelline del vivaio, in procinto di fare il salto nel Gold.

Nei dieci giorni di gare Eurogymnica è salita sul gradino più alto del podio innanzitutto con l’importante affermazione di Isabel Coconi Santoni nel Concorso Generale, tra le Allieve 3 nel livello più alto, l'LE. La giovane stellina bianco blu si è poi laureata campionessa italiana anche con la fune e le clavette, guadagnandosi alla fine persino un argento al corpo libero.

Sempre nel livello LE, sono state Giulia Capriolo ed Emma Ferraris a portare a casa il tricolore, entrambe con la palla, tra le Junior 1 e le Junior 3.

Ferraris ha rimpinguato il bottino con un bronzo nel Concorso Generale e un argento alle clavette mentre la Capriolo ha fatto suo il bronzo al cerchio.

Titolo Italiano anche per Nicole Gazzi tra le Junior 1 alle clavette più argento alla palla. Stessa categoria nella quale ha gareggiato con successo Nicole Ciobanu capace di conquistare il bronzo nel Concorso Generale, due argenti a cerchio e palla e un bronzo alle clavette.

A conclusione delle competizioni LE, l'argento e il bronzo di Ginevra Gallizia tra le A3 con argento alla fune e bronzo alle clavette e un altro titolo italiano con la squadra di Serie D Allieve, composta da Elena Mari, Mariavittoria Caracciolo e Giada Maio.

Nella categoria LD, la veterana Maria Giulia Ronco porta a casa il bronzo nel concorso generale e si laurea campionessa italiana alle clavette tra le Senior 2. Per la baldisserese, una prestazione da ricordare, giusto epilogo di una carriera che sembrerebbe indirizzata verso la fine, con grande dispiacere di dirigenti e allenatrici.

Di un anno più vecchia, Giulia De Salvia ha conquistato invece l'argento al nastro tra le Senior 3.

Sofia Taqani ha regalato al suo club il titolo italiano al nastro tra le Senior 1, Sofia Bisbano quello alle clavette tra le Junior 3, mentre Alice Guermani si è aggiudicata il bronzo alla fune tra le Junior 3.

La squadra di Serie D Open, composta da Alessia Cioffi, Virginia Perlo, Elena Viale, Alice Guermani, Martina Risso, Giulia De Salvia, ha sfiorato il successo completo salendo sul secondo gradino del podio e conquistando l'argento.

Infine nella categoria LC, argento al nastro per Lara Ostello tra le Junior 2 e bronzo per Irene Duchi alle clavette tra le Senior 2.

Ma le soddisfazioni in casa Eurogymnica non si sono esaurite con i tanti allori riminesi.

Due sammauresi in questo momento si trovano al centro dell'attenzione nazionale. Si tratta di Laura Golfarelli, convocata nuovamente a Follonica alla corte dell'allenatrice della squadra nazionale, Emanuela Maccarani e di Sara Parente, giovane 2010 che insieme alle compagne Chiara Cortese e Anna Russo, dalla prossima settimana prenderanno parte a Desio alle selezioni per la squadra nazionale Junior. Superata una prima scrematura, quello in terra lombarda sarà l'ultimo test che definirà i nomi delle otto ginnaste che dal primo settembre inizieranno gli allenamenti al Pala 200 di Settimo, agli ordini proprio della direttrice tecnica di Eurogymnica Tiziana Colognese, incaricata di guidare la squadra azzurra ai mondiali di Sofia e agli europei di Tallinn nel 2025.

Protagonista sempre a luglio, anche una ginnasta che ha già partecipato a mondiali ed europei, Virginia Cuttini, convocata nei gruppi B delle individualiste, sempre a Desio.