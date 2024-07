Il moto club Alfieri prende tutto nel weekend

Weekend intenso quello appena giunto al termine per i piloti del moto club Alfieri di Asti, impegnati a Villafranca Lunigiana (MS), in occasione di una nuova tappa dei Campionati italiani Under23/Senior. Alessio Berger ha chiuso quarto nella Cadetti 125, mentre Gabriele Doglio si piazza nono nella Junior 250 2 tempi. Settimo Alberto Caronni nella Senior 250 4 tempi. Podio per Sabrina Lazzarino, che chiude terza nella categoria Femminile.