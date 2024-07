Cala il sipario sul Campionato Europeo Juniores di Vilnius

La staffetta femminile si impone in 4'04"48 davanti a Francia (4'05"46) e Danimarca (4'05"85). Apre il quartetto Benedetta Boscaro in 1'03"44, segue Irene Mati con 1'08"76, in terza frazione c’è Caterina Santambrogio con 58"60 e chiude l'olimpica Sara Curtis (CS Roero) con una frazione da 53"68.

Il bottino della 17enne di Savigliano - allenata da Thomas Maggiora per il CS Roero - conta alla fine dei campionati europei sei medaglie d’oro: 4x100 stile libero femminile, 50 dorso in 27”94 (record italiano cadette), 4x100 stile libero mista, 50 stile libero impreziosito in batteria col record dei campionati in 24"67, 100 stile libero in 54"22 (limato il suo record italiano cadette) e 4x100 mista. Ed inoltre l’argento conquistato con la 4x100 mista mixed. Lo scorso anno a Belgrado aveva conquistato 3 ori (50 stile libero, 4x100 stile libero e 4x100 mista) e 2 argenti (100 stile libero e 4x100 stile libero mista).