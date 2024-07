La Fulgor Basket in top 10 per incassi nella stagione 2023-2024

La Paffoni Fulgor Basket è lieta di apprendere che, secondo i report effettuati da LNP, il Club rossoverde si è piazzato all’ottavo posto per incassi nella stagione 2023-2024. Considerato lo spostamento a Gravellona Toce soltanto nel mese di novembre, il Club non può che essere soddisfatto per i numeri registrati in un’annata sportiva comunque complicata, in cui l’amore dei tifosi non è mai mancato. Aggiungiamo, per altro, che la società ha scelto di rendere gratuito il biglietto a tutti gli under 16, certa che tale scelta possa avvicinare quanti più giovani possibili al nostro meraviglioso sport.