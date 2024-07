Le Dune Beach Club ospita una tappa del Campionato Assoluto Italiano di Beach Volley

Programma Completo degli Eventi

La settimana inizia con le competizioni giovanili e culmina con le finali del Campionato Italiano Assoluto. Ecco il programma giorno per giorno:

14 luglio: Under 14 (M-F)

15 luglio: Under 14 (M-F) e Under 18 (M-F)

16 luglio: Under 18 (M-F) e Under 16 (M-F)

17 luglio: Under 18 (M-F) e Under 20 (M-F)

18 luglio: Semifinali e finali Under 20 (M-F)

19 luglio: Qualifiche Campionato Assoluto (M-F)

20 luglio: Main draw Assoluto (M-F)

21 luglio: Semifinali e finali (M-F) con premiazione della FIPAV

Un Evento da Non Perdere

Questo evento non è solo una competizione sportiva, ma anche un’occasione per vivere l’atmosfera unica del beach volley, incontrare altri appassionati, supportare i giovani e i campioni italiani. Con l’ingresso libero, sono tutti invitati a partecipare e a tifare per i propri atleti preferiti.

Come Arrivare a Le Dune Beach Club

Sia che tu arrivi con l’aereo o con il treno, raggiungere la struttura di Beinasco è semplice. Dall’Aeroporto di Torino-Caselle, prendi il treno per Porta Nuova e da lì, con la Metro 1, arriverai a Bengasi. Una volta a Bengasi, potrai usufruire del nostro servizio navetta, previa prenotazione. Se arrivi in treno, da Porta Nuova o da Porta Susa, prendi la Metro 1 fino a Bengasi e prenota la navetta per utilizzare il transfer BVT fino a Le Dune Beach Club.

Preparati a una Settimana di Sport e Divertimento

Le Dune Beach Club di Beinasco sarà il palcoscenico perfetto per questa straordinaria manifestazione. Assicuratevi di non perdere questo appuntamento che promette adrenalina, passione e tanto divertimento sotto il sole.