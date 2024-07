Novipiù Monferrato Basket: in arrivo Francesco Marcucci

Giovane talento abruzzese, originario di Ortona, muove i primi passi nelle selezioni Under 14 e Under 15 della sua città natale, la We're Basket Ortona, per passare poi alla Unibasket Lanciano. Le ottime prestazioni a livello giovanile attirano le attenzioni dell'Olimpia Milano che lo convoca per i tornei "Andrea Zanatta" di Venezia e "Chicco Ravaglia" di Imola, prima di ingaggiarlo definitivamente. La stagione 2023/24 è senza dubbio da ricordare per Francesco, che vince il titolo nazionale Under 19 da protagonista con l'Olimpia Milano superando in finale Tortona, ma soprattutto per aver debuttato nella sfida interna di Marzo contro Varese, in Serie A mettendo a referto un assist. Francesco Marcucci, ala forte in grado di giocare anche da centro tiratore, si appresta alla prima stagione tra i grandi per continuare il suo percorso di crescita e per farlo ha scelto di vestire il rossoblù.

Gabriele Casalvieri - Direttore Sportivo Novipiù Monferrato Basket: «Siamo molto contenti che abbia scelto di venire da noi. È un ragazzo di grande prospettiva e abbiamo chiuso un accordo biennale. Crediamo molto in lui. È un ragazzo che ha voglia di arrivare in alto e ha tutte le caratteristiche tecniche e umane per poterlo fare».