BEA Chieri: Magui Drame rinnova per la terza stagione

Protagonista assoluto delle ultime stagioni Arancioni, classe 1993, centro fisico ed esplosivo: il chierese d'adozione Magui Drame rinnova per il terzo anno consecutivo con BEA Chieri . Sarà quindi lui il primo tassello del reparto lunghi a disposizione di coach Conti per la stagione sportiva 2024-2025.

Di origini maliane, arriva a Chieri nel 2016 con già un background di esperienza cestistiche importanti all'estero. Dopo la prima parentesi con la Promozione di Basket Chieri, quando trascina quasi da solo il gruppo a una salvezza insperata, per lui arriva subito un triplo salto di categoria, con 5 Pari Torino che scommette di lui per affrontare il campionato di Serie C Gold (2018-19). La scommessa è vinta, perchè da subito Drame dimostra di essere un fattore anche nel massimo campionato regionale, arrivando da protagonista fino alla Semifinale per la promozione in Serie B.

La stagione seguente, strozzata dal covid, Drame è ancora in C Gold a 5 Pari, quindi nel 2021 sposa il Progetto BEA. In un’annata trionfale, chiusa con la vittoria del campionato di C Silver, fa innamorare il pubblico arancione con le sue schiacciate e le sue stoppate ad altissima quota, diventando presto uno dei capisaldi di un gruppo che domina il campionato.

La stagione 2021-22 si accasa a Savigliano, in C Gold, dove è autore di un’ottima annata che lo consacra tra i migliori lunghi del panorama regionale. Torna poi al PalaGialdo, diventando di nuovo uno dei punti di riferimento del Progetto BEA e arrivando fino alla Finale Playoff per il salto in Serie B Interregionale per due stagioni consecutive.

Un lottatore instancabile e caparbio, che da subito si è fatto apprezzare da tutto il mondo dei Leopardi, e che vestirà la maglia chierese ancora.

«Drame è diventato una bandiera della nostra squadra e di tutta la società - commenta il DS Salvatore Morena - È un giocatore determinante in questa categoria, che ha sempre lottato al massimo delle proprie possibilità e ha contribuito in modo importante ai risultati delle ultime stagioni. Speriamo di poterlo avere sempre in campo al meglio delle sue possibilità».

Le prime parole di Drame dopo il rinnovo con BEA: «Sono molto orgoglioso di continuare a vestire i colori di BEA Chieri e di questo percorso, che prosegue per la terza stagione consecutiva. Abbiamo grandi obiettivi e non vedo l'ora di tornare in campo con i miei compagni per lottare per raggiungerli, con il grande sostegno dei nostri tifosi».