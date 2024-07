Valentina "Micia" Gatti torna a vestire la casacca del Bcc Derthona Basket

Ormai giraffa dentro, Valentina ‘Micia’ Gatti torna a vestire la casacca Autosped dopo l’annata assolutamente positiva disputata a Giussano, dove ha chiuso con oltre 10 punti ed 8 rimbalzi in 30′ di utilizzo medio a partita; già in primavera, una volta chiusa la stagione con la società brianzola e con il consenso della dirigenza delle Foxes, Micia si era aggregata al gruppo, in allenamento, per ovviare alle assenze, per infortunio, di Thiam e Premasunac.

Ora il ritorno in vista del prossimo impegnativo campionato dove l’esperienza della giocatrice canturina sicuramente si rivelerà preziosa, specie per le compagne che per la prima volta, invece, si affacceranno alla massima divisione; una notizia che farà sicuramente felici i tifosi dell’Autosped con le quali Micia aveva costruito, negli scorsi anni, un solido rapporto