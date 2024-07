Novipiù Monferrato Basket: Marco Rupil è la nuova guardia

Nato il 6 Giugno 2001 a Torino, svolge la trafila delle giovanili a College Borgomanero, partecipando anche ad alcuni tornei nazionali ed internazionali anche con la selezione Novipiù Campus. A 15 anni esordisce in C Gold con la maglia di College e rimane in prima squadra fino alla stagione 2017/18 dove produce 14.2 punti di media. La stagione successiva si divide tra Roseto (Serie A2) e Stella Azzurra dove riesce a trovare continuità di rendimento, confermando i numeri di Borgomanero (15.7 punti di media). Nell’estate del 2020 l’accordo con Orzinuovi di coach Fabio Corbani in Serie A2, qui rimane una stagione e mezza, per poi terminare il 2022 a Borgomanero in B (12.6 punti di media). La stagione 2022/23 torna in A2 a Trapani collezionando 19 presenze. Dopo un’ottima stagione da protagonista in B Interregionale con la canotta di Loreto Pesaro, Marco Rupil torna alla coorte di coach Fabio Corbani in rossoblù.

Benvenuto in Monferrato Marco!

Coach Fabio Corbani – Novipiù Monferrato Basket: «Marco ha già giocato con me quattro anni fa. Unisce un preziosissimo istinto offensivo alla capacità di giocare con i compagni. Una guardia realizzatrice che sa muoversi ‘senza sporcare’ all’interno di un sistema di squadra».