Cuneo Volley: Antonio Amelio aiuto scoutman

In un campionato sempre più di alto livello, bisogna arrivare alla gara preparati al massimo sull’avversario e quindi il lavoro statistico con video a supporto è fondamentale. Per garantire questo supporto in modo costante, il Club cuneese ha messo a disposizione dello staff tecnico un aiuto scoutman che supporterà Dario Sampò nel ruolo; da Torino arriva a Cuneo Antonio Amelio .

Un’esperienza decennale nel ruolo di scoutman in giro per il Piemonte, tra campionati giovanili, Serie B maschile, Serie A3 maschile al Volley Parella, Serie A1 femminile al Fenera Chieri ’76 rendono Amelio la figura giusta da inserire all’interno dello staff tecnico biancoblù per la prossima stagione di A2 maschile.

«Conoscere ed aver collaborato con il Ds Brugiafreddo e con coach Battocchio ha facilitato la scelta di collaborare con Cuneo nella prossima stagione. Inoltre, la possibilità di tornare a lavorare in una realtà che milita in serie A è assolutamente stimolante e poi il nome “Cuneo” è sempre un bel biglietto da visita».



Conosci già il resto dello staff e in particolare il tuo compagno di ruolo?

«Sì, Dario lo conosco dai tempi del corso di allenatore di secondo grado, quindi da quasi dieci anni. Ci siamo sentiti di recente per capire come organizzarci e con la scusa incontrarci di persona prima dell'inizio della stagione e preparare il piano di lavoro».



Cosa ti aspetti dalla prossima stagione?

«Non vedo l’ora di iniziare la preparazione per imparare il più possibile sul campionato di A2. Per me sarà sicuramente interessante, ho la possibilità di crescere nel mio lavoro e immagazzinare esperienza e conoscenze su un campionato importante».



Ti sei prefissato degli obiettivi?

«Sono una persona curiosa che vuole sempre imparare. Collaborare con una realtà per me nuova e in un campionato di serie A mi permetterà di mettermi in gioco e imparare cose nuove anche non prettamente legate al ruolo dello scoutman».