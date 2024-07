IVECO CUS Torino Rugby: nuovo staff per la formazione femminile di Serie A Élite

Nuovo staff per la formazione femminile dell’ IVECO CUS Torino Rugby che, nella stagione 2024/2025 , militerà nella massima serie nazionale, il campionato di Serie A Élite . Il nuovo direttore tecnico sarà Alberto Carbone , coadiuvato dal riconfermato Roberto Modonutto e dalla new entry Gianmarco Perrone , il preparatore atletico sarà Lorenzo Tucconi . Queste le parole del General Manager dell’IVECO CUS Torino Rugby Salvatore Fusco : «In primis ci tengo a ringraziare Paul per la cultura che è riuscito a diffondere nel nostro ambiente femminile e ringrazio Serena per il grande lavoro svolto in questi anni. Come società è arrivato il momento di alzare l’asticella e dedicare uno staff composto da più allenatori ed un preparatore atletico. Il progetto femminile non solo è centrale all’interno del CUS Torino ma necessita di un cambio di marcia. Il nostro obiettivo è che diventi un settore sempre più performante e ricco di numeri ed il nostro augurio è che il progetto cussino sia di ispirazione per tutto il movimento femminile piemontese, fortemente in crisi negli ultimi anni». «È un vero piacere poter far parte dello staff della formazione femminile di serie A élite – ha dichiarato Alberto Carbone – Credo fermamente che si possano raggiungere grandi risultati lavorando fianco a fianco e supportandoci a vicenda. Il rugby è uno sport che amo profondamente per i suoi valori di lavoro di squadra, rispetto e dedizione. Il mio obiettivo è costruire un ambiente dove ogni giocatrice possa esprimere al meglio il proprio talento, crescere e migliorare, sia come atleta che come persona. Voglio ringraziare la società per avermi proposto questa nuova esperienza e non vediamo l'ora di iniziare». Le parole del riconfermato Roberto Modonutto : «Dopo qualche anno come coach nel settore giovanile, l’anno scorso mi è stato proposto di aiutare Paul Marshallsay e ho sposato fin da subito il progetto di Serie A femminile. È un settore in forte crescita, malgrado si lotti ancora con retaggi culturali e sociali, ed avere una società solida che crede in questo gruppo di giocatrici e nello staff ci aiuta ad andare avanti con entusiasmo e voglia di migliorarci. Impareggiabile la voglia di imparare e lavorare di queste ragazze che per noi allenatori è fondamentale ed essenziale. Alla luce di tutto questo ho deciso, dopo la proposta della società, di continuare il percorso con questa fantastica squadra. Dopo l’addio di Paul Marshallsay e Serena Di Guida mi ritrovo a collaborare con un nuovo staff, formato da persone con cui ho giocato e allenato in passato, persone con le quali condivido la stessa filosofia di rugby. Di sicuro vogliamo far bene ma come ogni percorso, bisogna avere pazienza perché i frutti del lavoro arriveranno. Altra cosa molto importante cercheremo di riconfermarci come miglior mischia del campionato, abbiamo tutte le carte in tavola per riuscirci. Per noi la stagione 24/25 è già iniziata con programmazioni e riunioni. Dobbiamo sfruttare questo momento per arrivare preparati il 27 agosto e per l’inizio del campionato». «Sono entusiasta di far parte dello staff della prima squadra femminile come assistente allenatore, collaborando con Roberto per il reparto degli avanti – commenta Gianmarco Perrone – Abbiamo grandi aspettative per le ragazze, non solo in termini di entusiasmo ed impegno, ma anche di crescita personale e sportiva. Tuttavia, siamo consapevoli che il primo passo per raggiungere questi obiettivi inizia con noi allenatori. Sarà nostra responsabilità dimostrare dedizione, competenza e passione in ogni sessione di allenamento. Accettiamo questa sfida con grande entusiasmo perché crediamo nel potenziale delle nostre ragazze e nel valore che possiamo apportare alla loro formazione. Non vediamo l'ora di iniziare questa avventura, lavorando insieme per costruire una squadra forte, unita e determinata a raggiungere grandi traguardi». “Siamo uno staff che si conosce da molto tempo e non vediamo l’ora di cominciare – dichiara il preparatore atletico Lorenzo Tucconi – Personalmente sono molto felice di iniziare la prossima stagione con questo nuovo gruppo: era il mio obiettivo e il club ha creduto in me puntando sulla mia crescita. In campo penso ci sarà uno scambio di stimoli continuo che farà crescere e consolidare squadra e staff».

Alberto Carbone è laureato in Scienze Motorie. Nei primi anni di esperienza come coach ha iniziato ad allenare il settore propaganda Under 8, Under 10 ed Under 12, per poi passare diversi anni in Juniores allenando l’Under 14 e l’Under 16.

Roberto Modonutto è un ex pilone della formazione maschile di serie A del CUS Torino rugby, nella passata stagione ha affiancato Paul Marshallsay come coach della Serie A Élite femminile occupandosi del reparto degli avanti.

Gianmarco Perrone, nato e cresciuto rugbisticamente nel CUS Torino, anche lui ex giocatore della formazione maschile di serie A del CUS Torino rugby come seconda/terza linea. Nelle stagioni 2021/2022 2 2022/2023 ha vissuto in Germania e si è laureato in “AgriFood Science and Engineering, Food Science and Technology” presso la Universität Hohenheim, giocando nello Sportclub Neuenheim, con il quale ha disputato la finale scudetto del campionato tedesco di Bundesliga nel 2023.

Lorenzo Tucconi, nato a Bolzano, è cresciuto nel Sudtirolo Rugby. Laureato in Scienze Motorie Sport e Salute presso l’Università di Parma, ha conseguito la laurea magistrale presso UniTo in Scienze e Tecniche Avanzate dello Sport. Ha giocato dal 2018 al 2021 in serie B nel Rugby Parma 1931 e nel 2018 ha vinto il titolo di Campione Nazionale Universitario di rugby 7 con il CUS Parma. Nel 2021/2022 ha giocato in serie A con il CUS Torino Rugby ed è stato aiuto preparatore atletico dell’Under 18 Élite. Nel 2023 ha conquistato nuovamente il titolo di Campione Nazionale Universitario di rugby 7, questa volta con il CUS Torino. Nelle stagioni 2022/2023 e 2023/2024 è stato preparatore atletico della serie C del CUS Torino Rugby. E’ stato anche allenatore della squadra della Drola Rugby (casa circondariale Lorusso e Cutugno di Torino) nella stagione 2023/2024.