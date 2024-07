Fitarco Piemonte: i risultati del Campionato Europeo Giovanile

Si è svolto questa settimana il Campionato Europeo Giovanile a Ploiesti (Romania), valevole anche come seconda tappa della Coppa Europa Giovanile 2024 (dopo la prima di aprile scorso a Sofia). Erano oltre 360 gli atleti in rappresentanza di ben 38 nazioni. In maglia azzurra anche due atleti piemontesi: Fabrizio Aloisi (Arcieri Iuvenilia) e Giulia Di Nardo (Arcieri delle Alpi).