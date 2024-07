U18 Baseball: Italia Campione d'Europa con i piemontesi Resca e Costa

L' Italia vince il Campionato Europeo di Baseball U18 , lo fa compiendo un percorso netto aggiudicandosi sette partite su sette disputate, soprattutto superando per ben due volte i padroni di casa della Germania, sia nel girone di qualificazione che nella finale (3-1) per il titolo disputata Regensburg.

Il primo obiettivo era stato conquistato con l'accesso alla finale, che ha regalato agli azzurri la qualificazione al Campionato del Mondo di categoria.

Nel roster della squadra Campione d'Europa sono presenti il ricevitore classe 2008 Corrado Resca, ottimo il suo campionato sia quando impiegato in difesa che quando chiamato in attacco, ed il tecnico dei battitori Gianmario Costa, entrambi tesserati con l'ASD Grizzlies Torino 48 ed inseriti nell'Accademia Piemonte.

Queste le parole di Sabrina Olivero, presidente del C.R. Piemonte. «Un risultato storico, l'Italia non vinceva il titolo continentale dal 2015. Due protagonisti provengono dalla nostra Accademia Regionale. A Corrado ed a Gianmario i miei più sinceri ringraziamenti per le emozioni che ci avete regalato. Tutto questo nasce nei sacrifici del freddo inverno e dai tanti allenamenti in palestra».