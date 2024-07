Il moto club Alfieri fa il pieno di vittorie al regionale di Monteu

Continuano gli impegni estivi per i piloti del moto club Alfieri di Asti. Nel weekend appena trascorso è andata in scena la terza tappa del Campionato regionale enduro a Monteu Roero (CN).

Terzo posto per Alessio Berger nella Top Class Piemonte, seguito, all'ottavo, da Gabriele Doglio. Quinta piazza per Simone Borsello nella Cadetti, seguito, al nono e al decimo, da Pietro Ansaldi e Alberto Luigi Dagatti. Quinto Samuele Gilardi nella Junior 2 tempi, seguito, al settimo, da Simone Morando. Ottavo Filippo Carbone nella Senior 2 tempi, seguito, al nono e al decimo, dai piloti Cristian Tosonotto e Stefano Boglietti. Settima posizione per Simone Pario nella Major 2 tempi.