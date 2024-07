Country Club Cuneo: stage con Andrea Vavassori il 18 luglio

Sarà una giornata speciale quella di giovedì prossimo 18 luglio al Country Club Cuneo. Un tennis day tutto da vivere quello che attende pubblico, appassionati e soci, targato "Gruppo Gino" che vedrà protagonista il torinese classe 1995 Andrea Vavassori, campione di doppio e ottimo singolarista che quest'anno in coppia con Simone Bolelli è stato capace di conquistare due finali Slam, agli Australian Open e al Roland Garros, raggiungendo la vetta della Race To Turin e la posizione di numero 10 del mondo di specialità. Attualmente la coppia azzurra, che sarà in campo a caccia di una medaglia anche alle Olimpiadi di Parigi, è terza nella "Race" e in piena corsa per un posto alle Nitto ATP Finals del prossimo novembre a Torino.