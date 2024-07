Nord Tennis Master Club: 14° Trofeo MA-BO Piemonte Open

Ben 16 i match di singolare messi sul terreno di gioco oggi dal supervisor Guido Pezzella, coadiuvato dallo staff dei giudici e dai componenti dell’organizzazione con a capo il presidente del Nord Tennis, Ing. Stefano Gnech. Quello di più alto livello tecnico ha visto confrontarsi la brasiliana Gabriela Cé, mancina dal tennis vario e geometrico, e l’algerina Ines Ibbou, buon braccio e tanta mobilità a fondo campo. Il confronto ha alzato game dopo game i suoi toni tattici e agonistici ed è stata la brasiliana ad imporsi in due set recuperando nel secondo lo svantaggio di un break. Già numero 221 WTA nel settembre del 2019 sta cercando di tornare ai suoi livelli, a 31 anni, in una sorta di seconda carriera (ora è numero 515 del ranking WTA). Ieri nella seconda parte di gara ha dato saggio anche dell’ottimo gioco di rete di cui dispone, chiudendo con una preziosa volée stoppata di rovescio.

Toni agonistici molto elevati invece nel match che ha chiuso il programma sul campo P. In gara la 21enne trentina Melania Delai, da molte stagioni osservata dalla FITP in quanto speranza del tennis azzurro e un’altra mancina che sta crescendo nell’ultimo periodo, la 20enne Samira De Stefano, al best ranking lo scorso 1 luglio di n° 737 WTA. È stata proprio quest’ultima a partire meglio sfruttando anche i molti errori della rivale. Chiuso il primo set 6-1 ha però subito nel secondo la veemente reazione della Delai, che ha pareggiato i conti grazie alla ritrovata solidità e all’efficacia dei fondamentali, in particolare il rovescio bimane e il diritto. Nel match tie-break il testa a testa è stato equilibrato e alla fine è stata la Delai a venirne a capo con lo score di 12-10.

Decisa sul filo di lana anche la partita tra Camilla Gennaro, tennista che in Piemonte ha difeso per più stagioni i colori della Nuova Casale, e la francese Marine Szostak. Con grande cuore e coraggio anche la Gennaro è riuscita a girare il confronto e chiuderlo al match tie-break per 11 punti a 9.

Tra le altre protagoniste di giornata merita di essere segnalata la toscana Jessica Pieri che in un’ora e 10 minuti ha avuto la meglio su Vittoria Modesti. Un po’ di sfortuna per la valenzana Enola Chiesa, fermata 10-6 sempre al match tie-break dalla potente tedesca Helena Buchwald. La piemontese ha conquistato in rimonta la prima frazione, quando è diventata più propositiva, ma nella seconda ha ceduto il passo all’avversaria che ha così iniziato la sezione finale di gara più in fiducia. Eliminata anche la tennista di casa e wild card Giorgia Giacotto. Per lei tutta esperienza per crescere. Al circolo sono arrivate tutte le protagoniste anche del main draw che hanno iniziato ad allenarsi. Molto intenso quello dell’austriaca Julia Grabher, 28 anni e n° 313 WTA e settima testa di serie. Domani si chiudono le qualificazioni (dalle 9,30) e scattano i primi match di main draw. Subito in campo la n° 1 del draw, Solana Sierra (Arg) che affronterà nel terzo match dalle 9,30 sul campo P la connazionale Julieta Lara Estable. Da seguire anche l’esordio di Tatiana Pieri, sorella di Jessica, contro la slovena Falkner. Inizieranno anche i primi incontri di doppio. La serata sarà invece in festa con il Players Party a bordo piscina.